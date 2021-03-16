Симферополь «встал» в девятибалльных пробках

Большая часть Симферополя «замерла» в девятибалльных пробках, о чем сообщает сервис Яндекса.

Самые сильные заторы наблюдаются в центре города. Так, транспорт практически стоит на проспекте Кирова, улицах Маяковского, Севастопольской, Александра Невского, Гоголя, Самокиша, Жуковского, Желябова, Павленко, Гагарина, Троллейбусной, Лермонтова, Суворовском спуске, бульварах Франко и Ленина.

Кроме того, движение затруднено на выездах из города. Так, наблюдается серьезная пробка на улице Киевской в сторону Московского шоссе, в районе выезда на Объездную дорогу. «Стоит» Бородинское кольцо. Семибалльная пробка наблюдается на выезде из Симферополя в сторону Ялты.

Пользователи сервиса «Яндекс-пробки» сообщают о четырех ДТП, одно из которых произошло на улице Ленина, второе – на кольце возле Центрального рынка, два – на улице Бородина.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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