Происшествия
Севастополец пытался обворовать кофейный аппарат
За неудавшуюся попытку кражи ранее судимому злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
В полицию с заявлением обратился владелец уличного кофейного аппарата. Он сообщил, что ночью неизвестный повредил принадлежащее ему оборудование и скрылся.
Участковые уполномоченные полиции отделения полиции № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району в результате проведенных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали его. Как стало известно, ночью 29-летний местный житель, проходя мимо кофейного аппарата, решил вскрыть его с помощью подручных предметов, чтобы похитить банкнотоприемник. Своими действиями он привлек внимание случайного прохожего: мужчина спугнул злоумышленника и тот скрылся, не успев осуществить задуманное.
Вина задержанного подтверждается его признательными показаниями и записями с уличных камер видеонаблюдения.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
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