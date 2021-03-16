Происшествия
Севастополец пойдет под суд за трехлетнюю «карьеру» в наркоторговле
Севастопольца будут судить за незаконный сбыт наркотиков. 24-летний местный житель три года продавал запрещенные вещества через интернет.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Как выяснили следователи, с октября 2017 года по октябрь 2020 года молодой человек действовал в составе группы и выполнял обязанности «курьера». Севастополец был на связи с куратором и исполнял все его указания: извлекал из тайников наркотики и фасовал их на мелкие партии. Для общения подельники использовали мессенджер Телеграм.
Всего злоумышленник извлек около 3,5 кг производного N-метилэфедрона и мефедрона, которые он не смог сбыть, поскольку его вовремя задержали правоохранители.
Как отметили в пресс-службе, за свою работу мужчина получал «гонорар» в виде криптовалюты биткоин. Затем он конвертировал валюту через специальные Интернет-биржи в российские рубли и обналичивал.
В отношении него возбудили уголовное дело и направили в суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
У 47-летнего ялтинца нашли пакет с марихуаной. Сотрудники полиции Ялты задержали 47-летнего местного жителя по факту сбыта пакета с наркотическим веществом растительного происхождения.
Семейный бизнес: муж с женой в Крыму торговали запрещенным порошком. В Алуште полицейские задержали семейную пару, которая занималась торговлей наркотиками.
Раннее судимому симферопольцу грозит 20 лет колонии за покупку «солей». Полицейские задержали жителя Симферополя, который купил 25 свертков с «солью» для дальнейшей продажи.
Юному алуштинцу грозит 20 лет тюрьмы за закладки «соли». Алуштинские полицейские задержали 22-летнего местного жителя, который делал закладки наркотиков.
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