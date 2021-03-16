Севастополец пойдет под суд за трехлетнюю «карьеру» в наркоторговле

Севастопольца будут судить за незаконный сбыт наркотиков. 24-летний местный житель три года продавал запрещенные вещества через интернет.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как выяснили следователи, с октября 2017 года по октябрь 2020 года молодой человек действовал в составе группы и выполнял обязанности «курьера». Севастополец был на связи с куратором и исполнял все его указания: извлекал из тайников наркотики и фасовал их на мелкие партии. Для общения подельники использовали мессенджер Телеграм.

Всего злоумышленник извлек около 3,5 кг производного N-метилэфедрона и мефедрона, которые он не смог сбыть, поскольку его вовремя задержали правоохранители.

Как отметили в пресс-службе, за свою работу мужчина получал «гонорар» в виде криптовалюты биткоин. Затем он конвертировал валюту через специальные Интернет-биржи в российские рубли и обналичивал.

В отношении него возбудили уголовное дело и направили в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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