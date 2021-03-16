Севастополь объединит все видеокамеры в одну систему для безопасности

Более 700 камер видеонаблюдения в Севастополе будут объединены в единый комплекс в рамках реализации проекта «Безопасный город».

Об этом на совещании в правительстве города рассказала директор департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова.

По ее словам, подготовка аппаратно-проектного комплекса «Безопасный город» в Севастополе началась еще в 2019 году. К маю 2021 года власти планируют начать опытную эксплуатацию первого из четырех блоков комплекса – единого центра оперативного реагирования, в котором кроме колл-центра будет работать специальное программное обеспечение с элементами автоматических вызовов на стандартные сценарии. Кроме этого комплекс будет объединять работу нескольких информационных систем, в том числе и камер видеонаблюдения.

«Одной из составных частей «Безопасного города» также является наша городская система видеонаблюдения. Сейчас к ней подключена 101 камера, и с мая 2021 года для правоохранительного сегмента уже будет предоставлен доступ как ко всем видеокамерам, так и к системе видеоаналитики, которая позволяет, не просматривая запись со всех видеокамер, вычленять какие-то события», - пояснила Осипова.

До конца 2021 года система видеонаблюдения увеличится до 300 камер. Кроме того к единой системе видеонаблюдения будут подключены более 400 камер, который уже были установлены на объектах благоустройства посредством ГБУ «Парки и скверы».

«Далее у нас по графику – камеры образовательных и, вероятно, лечебных учреждений. Ко всему будут иметь онлайн доступ правоохранительные органы. Также будет возможность зарезервировать архивные изображения. Срок хранения с камер – 30 дней. Соответственно, если какое-то происшествие произошло, можно взять и вытянуть архив по необходимой камере», - отметила Осипова, добавив, что к системе будут подключены и видеокамеры частных операторов, которые установлены на общественных пространствах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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