Власть
Поклонская заявила о готовности снова баллотироваться в Госдуму
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Депутат от Крыма Наталья Поклонская планирует продолжить свою политическую карьеру и баллотироваться Государственную думу следующего созыва.
Об этом она заявила на пресс-конференции в Москве.
«Я готова идти дальше. Я не собираюсь заканчивать свою политическую карьеру и с удовольствием буду принимать участие в выборах в следующий созыв в Государственную думу», – сказала Поклонская.
Она добавила, что пока не знает, от какой политической силы будет принимать участие в выборах. «Есть некоторые еще недопонимания, неизвестность в списках, которые формируются руководством «Единой России», от фракции которой я нахожусь в Государственной думе. Такая неопределенность присутствует и очень много интриг на этом фоне. Я думаю, что время покажет. Я не собираюсь ставить точку в своей политической карьере, я иду дальше», – подчеркнула Поклонская.
Депутат заверила, что будет делать все от нее зависящее для улучшения жизни людей и действовать в национальных интересах страны.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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