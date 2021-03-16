Поклонская заявила о готовности снова баллотироваться в Госдуму

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Депутат от Крыма Наталья Поклонская планирует продолжить свою политическую карьеру и баллотироваться Государственную думу следующего созыва.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Москве.

«Я готова идти дальше. Я не собираюсь заканчивать свою политическую карьеру и с удовольствием буду принимать участие в выборах в следующий созыв в Государственную думу», – сказала Поклонская.

Она добавила, что пока не знает, от какой политической силы будет принимать участие в выборах. «Есть некоторые еще недопонимания, неизвестность в списках, которые формируются руководством «Единой России», от фракции которой я нахожусь в Государственной думе. Такая неопределенность присутствует и очень много интриг на этом фоне. Я думаю, что время покажет. Я не собираюсь ставить точку в своей политической карьере, я иду дальше», – подчеркнула Поклонская.

Депутат заверила, что будет делать все от нее зависящее для улучшения жизни людей и действовать в национальных интересах страны.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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