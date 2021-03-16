Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +7
море +9

Власть

Поклонская заявила о готовности снова баллотироваться в Госдуму

20:23 вторник, 16 марта 2021
Поклонская заявила о готовности снова баллотироваться в Госдуму

фото © RT

Депутат от Крыма Наталья Поклонская планирует продолжить свою политическую карьеру и баллотироваться Государственную думу следующего созыва.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Москве.

«Я готова идти дальше. Я не собираюсь заканчивать свою политическую карьеру и с удовольствием буду принимать участие в выборах в следующий созыв в Государственную думу», – сказала Поклонская.

Она добавила, что пока не знает, от какой политической силы будет принимать участие в выборах. «Есть некоторые еще недопонимания, неизвестность в списках, которые формируются руководством «Единой России», от фракции которой я нахожусь в Государственной думе. Такая неопределенность присутствует и очень много интриг на этом фоне. Я думаю, что время покажет. Я не собираюсь ставить точку в своей политической карьере, я иду дальше», – подчеркнула Поклонская.

Депутат заверила, что будет делать все от нее зависящее для улучшения жизни людей и действовать в национальных интересах страны.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Глава Крыма Сергей Аксенов теряет политическую устойчивость. Глава Крыма Сергей Аксенов рискует потерять свою политическую устойчивость: его репутацию расшатывают непрекращающиеся конфликты как регионального, так и федерального уровня.

В Кремле отреагировали на снятие коронавирусных ограничений в Крыму. Главы регионов обладают полномочиями принимать решения по коронавирусным ограничениям в своих субъектах.

«Это не стройка»: Аксенов прокомментировал маты министра культуры. Арина Новосельская сохранит кресло министра культуры Крыма после инцидента с нецензурной бранью во время совещания.

Вице-премьер Крыма устроил дебош в самолете из-за маски. Евгений Кабанов 23 февраля нецензурно выражался на борту воздушного судна и отказывался надеть маску.

Власть
Многоэтажный дом в Севастополе уходит под землю

Многоэтажный дом в Севастополе уходит под землю

Вся проблема из-за сырости, грязи и канализационных сточных вод.

Власть
Поклонская заявила о готовности снова баллотироваться в Госдуму

Поклонская заявила о готовности снова баллотироваться в Госдуму

Депутат от Крыма Наталья Поклонская планирует продолжить свою политическую карьеру и баллотироваться Государственную думу следующего созыва.

Власть
В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб

В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали гражданина России, якобы собиравшего сведения для украинских спецслужб.

Власть
Глава Крыма Сергей Аксенов теряет политическую устойчивость

Глава Крыма Сергей Аксенов теряет политическую устойчивость

Глава Крыма Сергей Аксенов рискует потерять свою политическую устойчивость: его репутацию расшатывают непрекращающиеся конфликты как регионального, так и федерального уровня.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации