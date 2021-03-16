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Происшествия

Находившийся в розыске житель Ялты устроил дебош в больнице

18:32 вторник, 16 марта 2021
Ялта

Сотрудники Росгвардии задержали устроившего дебош в ялтинской больнице мужчину, который два года находился в федеральном розыске.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

«Росгвардейцы задержали 48-летнего мужчину, который с октября 2018 года находился в федеральном розыске как скрывающийся от отбывания наказания за кражу, – говорится в сообщении. – Для дальнейшего разбирательства сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного полиции».

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сообщение, что в одной из городских больниц нетрезвый пациент устроил дебош – местный житель принялся размахивать руками и оскорблять медиков.

Прибывшие правоохранители пресекли конфликт и в ходе установления личности дебошира выяснили, что он находится в федеральном розыске.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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