Происшествия
Находившийся в розыске житель Ялты устроил дебош в больнице
Сотрудники Росгвардии задержали устроившего дебош в ялтинской больнице мужчину, который два года находился в федеральном розыске.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.
«Росгвардейцы задержали 48-летнего мужчину, который с октября 2018 года находился в федеральном розыске как скрывающийся от отбывания наказания за кражу, – говорится в сообщении. – Для дальнейшего разбирательства сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного полиции».
Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сообщение, что в одной из городских больниц нетрезвый пациент устроил дебош – местный житель принялся размахивать руками и оскорблять медиков.
Прибывшие правоохранители пресекли конфликт и в ходе установления личности дебошира выяснили, что он находится в федеральном розыске.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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