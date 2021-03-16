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На семь поездов в Крым приостановлена продажа билетов

17:02 вторник, 16 марта 2021
На семь поездов в Крым приостановлена продажа билетов

фото © Новости Крыма

Перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщил, что на семь поездов в Крым временно приостановлена продажа билетов.

Пять из них соединяют Москву и Санкт-Петербург с Севастополем, Симферополем и Евпаторией, а также проходят через Воронеж. Оставшиеся два - Кисловодск и Смоленск с Симферополем.

Когда именно будет возобновлена продажа билетов на эти поезда – неизвестно. Также пресс-служба компании не указала причину, по которой жители европейской части России не смогут добраться до полуострова именно этим видом транспорта.

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