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На семь поездов в Крым приостановлена продажа билетов
фото © Новости Крыма
Перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщил, что на семь поездов в Крым временно приостановлена продажа билетов.
Пять из них соединяют Москву и Санкт-Петербург с Севастополем, Симферополем и Евпаторией, а также проходят через Воронеж. Оставшиеся два - Кисловодск и Смоленск с Симферополем.
Когда именно будет возобновлена продажа билетов на эти поезда – неизвестно. Также пресс-служба компании не указала причину, по которой жители европейской части России не смогут добраться до полуострова именно этим видом транспорта.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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