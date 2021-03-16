На семь поездов в Крым приостановлена продажа билетов

фото © Новости Крыма

Перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщил, что на семь поездов в Крым временно приостановлена продажа билетов.

Пять из них соединяют Москву и Санкт-Петербург с Севастополем, Симферополем и Евпаторией, а также проходят через Воронеж. Оставшиеся два - Кисловодск и Смоленск с Симферополем.

Когда именно будет возобновлена продажа билетов на эти поезда – неизвестно. Также пресс-служба компании не указала причину, по которой жители европейской части России не смогут добраться до полуострова именно этим видом транспорта.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе запретят стоянку на одной из центральных улиц. Стоянка автотранспортных средств по обе стороны улицы Воровского будет запрещена в Симферополе.

«Мостотрест» оборудует подсветку железнодорожной части Крымского моста. Московское ПАО «Мостотрест» определено подрядчиком оборудования архитектурно-художественной подсветки железнодорожной части Крымского моста.

Канатная дорога на Ай-Петри возобновит работу с апреля. Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри на Южном берегу Крыма возобновит работу с апреля.

Из Москвы в Крым начнут курсировать вагоны-автомобилевозы. Оператор железнодорожных перевозок в Крым запускает услугу по доставке поездом автомобилей и мотоциклов.