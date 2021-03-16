Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +7
море +9

Власть

Многоэтажный дом в Севастополе уходит под землю

Многоэтажный дом в Севастополе уходит под землю

фото © nts-tv.com

Вся проблема из-за сырости, грязи и канализационных сточных вод.

В Севастополе жители дома №45 по ул. Ивана Голубца жалуются на работу управляющей компании «Центр». По мнению жильцов, из-за некачественного ремонта их дом медленно проседает в землю – канализационные стоки из подвала уходят просто в грунт, а из-за постоянной сырости на стенах дома растет мох и плесень, сообщает НТС.

Четырехэтажный дом №45 по улице Ивана Голубца был построен в 1959 году. Возведенное из инкерманского известняка, некогда красивое здание сейчас медленно разрушается. Причин для этого несколько. Одна из самых главных – у дома нет нормальной водосточной системы.

«Ему не поставили желоба и водосточные трубы. Поэтому вся вода сверху течет вниз, разбиваясь об асфальт – брызгает на стены. Эти стены у нас все в мокром мхе и грязи – это все цветет и зеленое. Сами стены все время сырые», – говорит жительница дома Екатерина Иванова.

Вторая проблема – некачественный, по мнению жильцов, ремонт системы водоотведения в подвале первого подъезда. Чуть меньше года назад сотрудники управляющей компании заменили часть труб, однако большого эффекта это не дало. Новые пластиковые трубы теперь плавно переходят в старые, ржавые и прогнившие.

«Все время у нас здесь сырость. Раньше вытекающая вода здесь просто стояла, а сейчас, когда грунт размяк и размок, она просто поглубже уходит в землю», – рассказывает женщина.

Жители дома считают, что постоянные потопы и влажность привели к тому, что здание стало в буквальном смысле проседать в землю.

«Мы просили их это устранить. Приехали люди с ООО «Центр» и увидели, что у нас дом просел. Особенно сильно в районе первого подъезда. Они увидели и испугались. Залили цементом отмостки. Видите, вот – цементом залили. И покрасили только нашу часть у подъезда дома. Испугались, грибочек вот так сняли, не весь дом», – говорит Екатерина Иванова.

Местные жители бьют тревогу и уже второй год обивают пороги управляющей компании и контролирующих органов. Однако на все обращения граждан приходят отписки. Капитальный ремонт подвальных помещений и фасада здания запланирован на 2025 год, а вот внутридомовой системы водоотведения – на 2037. Однако и текущее содержание дома со стороны управляющей компании вызывает множество нареканий со стороны жильцов.

В управляющей компании отказались давать какие-либо комментарии по телефону. Телеканал НТС направил официальный запрос в адрес ООО «УК Центр» с просьбой пояснить – известно ли обслуживающей организации о текущем состоянии системы водоотведения в подвале дома №45 по улице Ивана Голубца, и почему ее сотрудники зачистили внешние стены от плесени и растительности только у первого подъезда, а не по всему периметру здания.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополь объединит все видеокамеры в одну систему для безопасности. Более 700 камер видеонаблюдения в Севастополе будут объединены в единый комплекс в рамках реализации проекта «Безопасный город».

Власти Ялты опять намерены упорядочить выступления уличных музыкантов. Артисты смогут выступать на променадах и в подземных переходах Ялты, заплатив в муниципальный бюджет.

Запасы водохранилищ Симферополя существенно не увеличиваются. «Принципиального» увеличения запасов водохранилищ Симферополя за последнюю неделю не наблюдается, утверждает руководитель предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

В воинской части Севастополя зреет экологическая катастрофа. Горы отходов лежат под открытым небом посреди военного объекта.

Власть
Многоэтажный дом в Севастополе уходит под землю

Многоэтажный дом в Севастополе уходит под землю

Вся проблема из-за сырости, грязи и канализационных сточных вод.

Власть
Поклонская заявила о готовности снова баллотироваться в Госдуму

Поклонская заявила о готовности снова баллотироваться в Госдуму

Депутат от Крыма Наталья Поклонская планирует продолжить свою политическую карьеру и баллотироваться Государственную думу следующего созыва.

Власть
В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб

В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали гражданина России, якобы собиравшего сведения для украинских спецслужб.

Власть
Глава Крыма Сергей Аксенов теряет политическую устойчивость

Глава Крыма Сергей Аксенов теряет политическую устойчивость

Глава Крыма Сергей Аксенов рискует потерять свою политическую устойчивость: его репутацию расшатывают непрекращающиеся конфликты как регионального, так и федерального уровня.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации