Власть
Многоэтажный дом в Севастополе уходит под землю
фото © nts-tv.com
Вся проблема из-за сырости, грязи и канализационных сточных вод.
В Севастополе жители дома №45 по ул. Ивана Голубца жалуются на работу управляющей компании «Центр». По мнению жильцов, из-за некачественного ремонта их дом медленно проседает в землю – канализационные стоки из подвала уходят просто в грунт, а из-за постоянной сырости на стенах дома растет мох и плесень, сообщает НТС.
Четырехэтажный дом №45 по улице Ивана Голубца был построен в 1959 году. Возведенное из инкерманского известняка, некогда красивое здание сейчас медленно разрушается. Причин для этого несколько. Одна из самых главных – у дома нет нормальной водосточной системы.
«Ему не поставили желоба и водосточные трубы. Поэтому вся вода сверху течет вниз, разбиваясь об асфальт – брызгает на стены. Эти стены у нас все в мокром мхе и грязи – это все цветет и зеленое. Сами стены все время сырые», – говорит жительница дома Екатерина Иванова.
Вторая проблема – некачественный, по мнению жильцов, ремонт системы водоотведения в подвале первого подъезда. Чуть меньше года назад сотрудники управляющей компании заменили часть труб, однако большого эффекта это не дало. Новые пластиковые трубы теперь плавно переходят в старые, ржавые и прогнившие.
«Все время у нас здесь сырость. Раньше вытекающая вода здесь просто стояла, а сейчас, когда грунт размяк и размок, она просто поглубже уходит в землю», – рассказывает женщина.
Жители дома считают, что постоянные потопы и влажность привели к тому, что здание стало в буквальном смысле проседать в землю.
«Мы просили их это устранить. Приехали люди с ООО «Центр» и увидели, что у нас дом просел. Особенно сильно в районе первого подъезда. Они увидели и испугались. Залили цементом отмостки. Видите, вот – цементом залили. И покрасили только нашу часть у подъезда дома. Испугались, грибочек вот так сняли, не весь дом», – говорит Екатерина Иванова.
Местные жители бьют тревогу и уже второй год обивают пороги управляющей компании и контролирующих органов. Однако на все обращения граждан приходят отписки. Капитальный ремонт подвальных помещений и фасада здания запланирован на 2025 год, а вот внутридомовой системы водоотведения – на 2037. Однако и текущее содержание дома со стороны управляющей компании вызывает множество нареканий со стороны жильцов.
В управляющей компании отказались давать какие-либо комментарии по телефону. Телеканал НТС направил официальный запрос в адрес ООО «УК Центр» с просьбой пояснить – известно ли обслуживающей организации о текущем состоянии системы водоотведения в подвале дома №45 по улице Ивана Голубца, и почему ее сотрудники зачистили внешние стены от плесени и растительности только у первого подъезда, а не по всему периметру здания.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Многоэтажный дом в Севастополе уходит под землю
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