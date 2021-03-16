Крымчанин почти 10 лет хранил дома найденное в кустах ружье

Житель Джанкоя почти десять лет незаконно хранил дома «случайно найденное» ружье.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Полицейские получили сообщение о том, что местный житель хранит у себя дома оружие.

По месту его жительства они обнаружили и изъяли одноствольное ружье с обрезанным прикладом и патронташ с пятью патронами к нему.

Как пояснил 63-летний хозяин дома, изъятое ружье он нашел на окраине города на обочине дороги в кустах около 10 лет назад. Для удобства хранения он у себя в гараже укоротил ствол и приклад ружья. Объяснить полицейским, зачем ему ружье, мужчина не смог.

Экспертиза показала, что изъятое ружье является гладкоствольным одноствольным казнозарядным огнестрельным оружием, изготовленным по типу «обрез». Предмет для производства выстрелов пригоден.

Свою вину задержанный признал полностью. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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