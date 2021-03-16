Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: 54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки ● «Коронавирус закончился»: Аксенов разрешил массовые мероприятия в Крыму ● Власти Севастополя решили, что COVID-19 «слабеет по всем показателям» ● Число умерших от коронавируса в Крыму превысило тысячу человек ● В Крыму - 57 новых заражений за сутки
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
фото © www.inform.kz
В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Скончались двое инфицированных в возрасте 75 и 82 лет. 42 человека выписаны с выздоровлением.
Всего с начала пандемии в Севастополе диагноз COVID-19 был подтвержден у 12 675 человек. В настоящий момент выздоровели 11 748 пациентов, 537 не справились с болезнью.
Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в Крыму выявлено 54 новых случая заражения. Четверо пациентов скончались, 76 выздоровели. Общее количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии в Крыму достигло 36 730. Умерли 1 005 человек. Выздоровели 33 646.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Севастополя решили, что COVID-19 «слабеет по всем показателям». В Севастополе заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается по всем показателям.
Число умерших от коронавируса в Крыму превысило тысячу человек. А с учетом Севастополя эта цифра приближается к 1500.
В Крыму - 57 новых заражений за сутки. За 14 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.
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