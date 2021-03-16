Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.1
воздух +14
море +9

Происшествия

Керчанка сдала в ломбард бытовую технику собутыльника

07:47 вторник, 16 марта 2021

Полиция раскрыла кражу бытовой техники на сумму свыше 11 тысяч рублей из дома керчанина. По подозрению в преступлении была задержана женщина, распивавшая накануне с заявителем алкоголь.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Выяснилось, что женщина, дождавшись, пока хозяин дома уснет, вызвала такси и поспешила скрыться с места преступления, забрав с собой бытовую технику. В дальнейшем она распорядилась чужим имуществом по собственному усмотрению», — рассказали в пресс-службе.

Злоумышленница — 33-летняя безработная ранее не судимая местная жительница призналась, что часть похищенного сдала в ломбард. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

Также сотрудники полиции задержали жителя Красногвардейского района, который похитил дорогие чугунные решетки. Ему грозит 2 года тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе парочка «допилась» до поножовщины. В Симферополе в отношении 33-летней женщины возбудили уголовное дело за поножовщину.

Севастополь вырвался в лидеры по росту преступности. Севастополь с большим отрывом возглавил рейтинг прироста преступности среди субъектов России по итогам 2020 года.

В симферопольском аэропорту у россиянина украли из кошелька 100 долларов. В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь поступило заявление от 33-летнего пассажира рейса «Симферополь – Новосибирск» о краже денег.

В Евпатории пьяный рецидивист без прав угнал «Фольксваген» работодателя. Ранее судимый за незаконный оборот оружия и грабеж 23-летний парень, временно проживающий в Евпатории, попался на очередном преступлении.

Коронавирус в Крыму
54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

За 15 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 16 марта

Какой сегодня праздник 16 марта фото

Сегодня, 16 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Водный кризис
Запасы водохранилищ Симферополя существенно не увеличиваются

Запасы водохранилищ Симферополя существенно не увеличиваются

«Принципиального» увеличения запасов водохранилищ Симферополя за последнюю неделю не наблюдается, утверждает руководитель предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Власть
Власти хотят застроить западный Крым гостиницами и пансионатами

Власти хотят застроить западный Крым гостиницами и пансионатами

Министерство экономического развития России анонсировало строительство инфраструктуры для круизных перевозок в Крыму и создание туристического кластера на западе полуострова.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации