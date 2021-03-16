Керчанка сдала в ломбард бытовую технику собутыльника

Полиция раскрыла кражу бытовой техники на сумму свыше 11 тысяч рублей из дома керчанина. По подозрению в преступлении была задержана женщина, распивавшая накануне с заявителем алкоголь.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Выяснилось, что женщина, дождавшись, пока хозяин дома уснет, вызвала такси и поспешила скрыться с места преступления, забрав с собой бытовую технику. В дальнейшем она распорядилась чужим имуществом по собственному усмотрению», — рассказали в пресс-службе.

Злоумышленница — 33-летняя безработная ранее не судимая местная жительница призналась, что часть похищенного сдала в ломбард. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

Также сотрудники полиции задержали жителя Красногвардейского района, который похитил дорогие чугунные решетки. Ему грозит 2 года тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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