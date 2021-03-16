Общество
Какой сегодня праздник 16 марта
фото © pixabay.com
Сегодня, 16 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День подразделений по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП)
Фото smartmoney.today
Сотрудники и ветераны внутренних дел России, те, кто по долгу службы ведут борьбу с экономической преступностью, отмечают 16 марта свой профессиональный праздник — День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации.
Предшественником этой службы в советское время был знаменитый Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), созданный 16 марта 1937 года приказом НКВД № 0018 в составе Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР.
Сегодня в свой профессиональный праздник все сотрудники ГУЭБиПК заслуженно получают поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся — награды, благодарности и ценные подарки.
День республиканской гвардии Казахстана
Республиканская гвардия Казахстана была создана в Республике указом президента от 16 марта 1992 года как отдельное воинское формирование и резерв Вооруженных сил.
Сегодня она входит в Службу государственной охраны Республики Казахстан, называется Силы особого назначения (Указ Президента Республики Казахстан от 13 июня 2019 года № 13) и относится к силам обеспечения национальной безопасности государства.
Республиканскую гвардию недаром называют визитной карточкой страны, ведь гвардейцы выполняют особые задачи. Помимо обеспечения безопасности главы государства и высших органов власти, участия в церемониальных ритуалах, они несут почетный караул у эталонов государственных флага и герба, охраняют особо важные государственные объекты, а в случае чрезвычайного положения призваны участвовать в мероприятиях, установленных соответствующим законом.
Евтропиев день
Народный праздник «Евтропиев день» отмечается 16 марта (по старому стилю - 3 марта). Верующие православной церкви в этот день чтут память мученика Евтропия Амасийского. Другие названия праздника: «Евтропий», «День Евтропия», «Василиса», «Зиновий».
Также сегодня, 16 марта, отмечают такие праздники:
- День свободы информации (Freedom of Information Day) в США
- День книгоноши в Литве
- День памяти латышских легионеров
- День спонтанности
- День «Ты все делаешь правильно» (Everything You Do is Right Day) в США
- День цветных карандашей
- День ухода за губами (Lips Appreciation Day) в США
- День артишоковых сердечек (National Artichoke Hearts Day)
- День святого Урхо в Финляндии
- День черной прессы (Black Press Day) в США
- День корн-дога (National Corn Dog Day) в США
- День кроншнепа (National Curlew Day) в США
Сегодня именины празднуют: Зоил, Зенон, Савин, Севастьян, Евтропий, Бенедикта, Василиск, Клеоник, Пиама.
Что происходило 16 марта в прошлые годы
870 - учреждение в Болгарии православной церкви.
1079 - В Иране принят мусульманский календарь.
1521 - Во время первого кругосветного путешествия португальский мореплаватель Фердинанд Магеллан достиг берегов современных Филиппин.
1664 - Поляки расстреляли украинского гетмана Ивана Выговского.
1827 - Начал выходить первый в Америке журнал чернокожих «Журнал свободы».
1851 - Испания и Ватикан заключили конкордат, по которому католическая церковь получила полный контроль над образованием и цензурой в Испании.
1870 - В Москве состоялась премьера увертюры «Ромео и Джульетта» П. Чайковского.
1880 - По подозрению в революционной агитации арестован украинский поэт Иван Франко.
1915 - за драки, которую устроил Владимир Маяковский, полиция Петрограда закрыла клуб артистов и поэтов «Бродячая собака».
1917 - в Киеве состоялась крупная манифестацияДень праздника революции. В ходе митинга киевляне уничтожили городской памятник Столыпину.
1919 - в США впервые испытали беспроводной телефон для переговоров с самолетом
1923 - римская полиция запретила свист и другие проявления недовольства игрой актеров в театрах.
1936 - с конвейера Горьковского автомобильного завода сошел первый советский автомобильлимузин марки «М-1»
1943 - нацистские войска вторично взяли Харьков.
1960 - в Нью-Йорке представлен первый автомобиль на солнечных батареях.
1998 - Ватикан извинился перед евреями за бездействие католической церкви в года Холокоста.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 марта. Какие праздники будут завтра?
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