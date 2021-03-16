Госсекретарь США призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в седьмую годовщину непризнанного в мире референдума в Крыму призвал Россию вернуть Украине контроль над полуостровом.

Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт посольства США в Киеве.

«Через семь лет после бутафорского референдума, захват Крыма Россией до сих пор является незаконным. США не признают и никогда не будут признавать незаконную оккупацию Крыма Россией. Крым – это Украина», – говорится в сообщении.

«Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить украинских всех политузников, которых она незаконно удерживает и вернуть Украине полный контроль над полуостровом», – цитирует Блинкена посольство.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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