Власть
Глава Крыма Сергей Аксенов теряет политическую устойчивость
фото © Аргумент
Глава Крыма Сергей Аксенов рискует потерять свою политическую устойчивость: его репутацию расшатывают непрекращающиеся конфликты как регионального, так и федерального уровня.
Аудит политической устойчивости глав регионов провел коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг». Аксенов все еще находится в «зеленой» зоне, но его текущая оценка – 16 баллов – минимальна для этого сектора, меньше нет ни у кого.
Аксенов уже не может похвастаться солидной поддержкой федерального правительства: по этому критерию он заработал лишь 6 из 10 возможных баллов. Максимальную оценку глава РК заработал по наличию глобальных проектов, но все такие проекты на полуострове реализуются и контролируются Москвой, а местные власти имеют к ним лишь опосредованное отношение.
Невысокого мнения эксперты и о качестве политического менеджмента Аксенова – 3 из 5 баллов. А посредственное управление отражается на социальном климате в регионе: конфликты федерального и регионального уровня, которые Аксенов не только допустил, но и вовремя не смог погасить, негативно отразились на статусе главы Крыма, существенно понизив его место в рейтинге.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Это не стройка»: Аксенов прокомментировал маты министра культуры. Арина Новосельская сохранит кресло министра культуры Крыма после инцидента с нецензурной бранью во время совещания.
Вице-премьер Крыма устроил дебош в самолете из-за маски. Евгений Кабанов 23 февраля нецензурно выражался на борту воздушного судна и отказывался надеть маску.
В Крыму ждут провокаций 18 марта?. В Кремле прокомментировали информацию о возможных провокациях на годовщину «крымской весны».
Зеленский пообещал разобраться с теми, кто создал условия для потери Крыма Украиной. Президент Украины добавил, что утверждена государственная стратегия деоккупации и рентеграции Крыма и Севастополя.
На семь поездов в Крым приостановлена продажа билетов
Перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщил, что на семь поездов в Крым временно приостановлена продажа билетов.
В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб
Сотрудники ФСБ в Крыму задержали гражданина России, якобы собиравшего сведения для украинских спецслужб.
Вице-премьер Крыма устроил дебош в самолете из-за маски фото
Евгений Кабанов 23 февраля нецензурно выражался на борту воздушного судна и отказывался надеть маску.
Власти России намекнули, что скоро Крыму придется полагаться только на себя
Период «федеральных костылей» однажды подойдет к концу.
13 марта
Глава Крыма Сергей Аксенов теряет политическую устойчивость
Глава Крыма Сергей Аксенов рискует потерять свою политическую устойчивость: его репутацию расшатывают непрекращающиеся конфликты как регионального, так и федерального уровня.