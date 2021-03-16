Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +8
море +9

Власть

Глава Крыма Сергей Аксенов теряет политическую устойчивость

18:17 вторник, 16 марта 2021
Глава Крыма Сергей Аксенов теряет политическую устойчивость

фото © Аргумент

Глава Крыма Сергей Аксенов рискует потерять свою политическую устойчивость: его репутацию расшатывают непрекращающиеся конфликты как регионального, так и федерального уровня.

Аудит политической устойчивости глав регионов провел коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг». Аксенов все еще находится в «зеленой» зоне, но его текущая оценка – 16 баллов – минимальна для этого сектора, меньше нет ни у кого.

Аксенов уже не может похвастаться солидной поддержкой федерального правительства: по этому критерию он заработал лишь 6 из 10 возможных баллов. Максимальную оценку глава РК заработал по наличию глобальных проектов, но все такие проекты на полуострове реализуются и контролируются Москвой, а местные власти имеют к ним лишь опосредованное отношение.

Невысокого мнения эксперты и о качестве политического менеджмента Аксенова – 3 из 5 баллов. А посредственное управление отражается на социальном климате в регионе: конфликты федерального и регионального уровня, которые Аксенов не только допустил, но и вовремя не смог погасить, негативно отразились на статусе главы Крыма, существенно понизив его место в рейтинге.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Это не стройка»: Аксенов прокомментировал маты министра культуры. Арина Новосельская сохранит кресло министра культуры Крыма после инцидента с нецензурной бранью во время совещания.

Вице-премьер Крыма устроил дебош в самолете из-за маски. Евгений Кабанов 23 февраля нецензурно выражался на борту воздушного судна и отказывался надеть маску.

В Крыму ждут провокаций 18 марта?. В Кремле прокомментировали информацию о возможных провокациях на годовщину «крымской весны».

Зеленский пообещал разобраться с теми, кто создал условия для потери Крыма Украиной. Президент Украины добавил, что утверждена государственная стратегия деоккупации и рентеграции Крыма и Севастополя.

Власть
На семь поездов в Крым приостановлена продажа билетов

На семь поездов в Крым приостановлена продажа билетов

Перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщил, что на семь поездов в Крым временно приостановлена продажа билетов.

Власть
В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб

В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали гражданина России, якобы собиравшего сведения для украинских спецслужб.

Власть
Вице-премьер Крыма устроил дебош в самолете из-за маски

Вице-премьер Крыма устроил дебош в самолете из-за маски фото

Евгений Кабанов 23 февраля нецензурно выражался на борту воздушного судна и отказывался надеть маску.

Власть
Глава Крыма Сергей Аксенов теряет политическую устойчивость

Глава Крыма Сергей Аксенов теряет политическую устойчивость

Глава Крыма Сергей Аксенов рискует потерять свою политическую устойчивость: его репутацию расшатывают непрекращающиеся конфликты как регионального, так и федерального уровня.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации