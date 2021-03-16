«Это не стройка»: Аксенов прокомментировал маты министра культуры

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Арина Новосельская сохранит кресло министра культуры Крыма после инцидента с нецензурной бранью во время совещания.

Такое заявление сделал глава РК Сергей Аксенов, пишет РИА Новости.

«Нет, в этой связи увольнять – точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было», - цитирует Аксенова издание.

По словам республиканского главы, он сам периодически использует «крепкое словцо».

Однако не слишком рад, что такие выражения употребляет глава министерства культуры.

«Конечно, плохо, что министр культуры знает такие слова», - отметил Аксенов и добавил, что «если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке – там все бы поняли, что без этого стройка не идет».

Инцидент во время видеоселекторного совещания произошел 13 марта: речь Аксенова прервала эмоциональная реплика Новосельской, которая отчитала кого-то из подчиненных с употреблением нецензурной лексики. Как выяснилось позже, глава минкульта не ожидала, что микрофон включен, и не подозревала, что ее могут услышать. Осознав оплошность, она немедленно попросила прощения у главы республики и коллег. Сергей Аксенов, в свою очередь, поручил провести служебную проверку в отношении чиновницы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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