Происшествия
«Артеку» угрожают камнепады
фото © Новости Крыма
Эксперты Главгосэкспертизы России изучили повторно представленную проектно-сметную документацию первой очереди реконструкции инженерных сетей и коммуникаций, а также проектно-сметную документацию на реконструкцию сооружений инженерной защиты территории и берегоукрепления Международного детского центра «Артек» в Крыму.
По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.
В состав «Артека» входят девять реконструированных детских лагерей: «Кипарисный», «Лазурный», «Лесной», «Морской», «Озерный», «Полевой», «Речной», «Хрустальный» и «Янтарный». С 2014 года здесь проходит глобальная реконструкция. Напомним: в июле 2020 года эксперты Главгосэкспертизы России одобрили ремонт пляжа и благоустройство набережной на территории лагеря «Морской», в октябре того же года согласовали строительство ситуационного центра в Артеке.
Проектной документацией, повторно рассмотренной экспертами Главгосэкспертизы России, запланированы работы по реконструкции котельной, канализационных очистных сооружений, сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также хлораторных и резервуаров запаса питьевой воды. После проведения первичной экспертизы в проектную документацию были внесены изменения в части конструктивных, объемно-планировочных и архитектурных решений, изменена посадка инженерных сооружений, доработаны чертежи резервуаров, представлены решения по установке насосной станции и откорректированы результаты инженерных изысканий.
Кроме того, на территории лагеря построят одноэтажные здания медицинского пункта, спасательной станции и санитарных блоков. В ходе работ по реконструкции и ремонту берегоукрепительных сооружений выполнят отсыпку волногасящего пляжа, устройство подводного волнолома между бунами и удлинение самих бун, ремонт волноотбойной стены и бун. Для защиты от камнепадов запроектировано анкерное поле с противокамнепадной сеткой.
На территории создадут все условия для беспрепятственного движения людей с ограниченными физическими возможностями. Для доступа в зону пляжа отсеки благоустраиваемой набережной оборудуют пандусами. На береговой зоне пляжа, от входа и до воды, предусмотрены деревянные дорожки для передвижения, в том числе инвалидов на колясках. Также под тенью аэрариев будут положены деревянные настилы возле волноотбойной стены.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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