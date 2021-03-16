Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Коронавирус закончился»: Аксенов разрешил массовые мероприятия в Крыму ● Власти Севастополя решили, что COVID-19 «слабеет по всем показателям» ● Число умерших от коронавируса в Крыму превысило тысячу человек ● В Крыму - 57 новых заражений за сутки ● В Крыму более 60 новых заражений коронавирусом
54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
фото © strana.ua
За 15 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 15 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 37 выявлены при обращении за медицинской помощью, 15 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 545 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 76 человек, выздоровевших за весь период – 33 646 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Число умерших от коронавируса в Крыму превысило тысячу человек. А с учетом Севастополя эта цифра приближается к 1500.
В Крыму - 57 новых заражений за сутки. За 14 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.
Новый всплеск заболеваемости COVID неизбежен. Профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский предупредил о возможности роста заражений коронавирусом в России осенью.
Коронавирус в Севастополе: оперативные данные. За прошедшие сутки в Севастополе выявлено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 15 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 16 марта фото
Сегодня, 16 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Запасы водохранилищ Симферополя существенно не увеличиваются
«Принципиального» увеличения запасов водохранилищ Симферополя за последнюю неделю не наблюдается, утверждает руководитель предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
Рост стоимости одного из отелей Крыма шокировал туристов
Размещение в одном из популярных отелей Крыма за последние два года выросло в цене. Причем рост стоимости оказался довольно существенным – почти 100%.
вчера
Снова шторм: в Крым идут дожди и ураганный ветер
23 часа назад
В Керчи закрыли АЗС «Атан», оборудование вывезлифото
20 часов назад
В Крыму ждут провокаций 18 марта?
18 часов назад
Власти хотят застроить западный Крым гостиницами и пансионатами
Министерство экономического развития России анонсировало строительство инфраструктуры для круизных перевозок в Крыму и создание туристического кластера на западе полуострова.