54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

фото © strana.ua

За 15 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 15 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 37 выявлены при обращении за медицинской помощью, 15 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 545 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 76 человек, выздоровевших за весь период – 33 646 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число умерших от коронавируса в Крыму превысило тысячу человек. А с учетом Севастополя эта цифра приближается к 1500.

В Крыму - 57 новых заражений за сутки. За 14 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.

Новый всплеск заболеваемости COVID неизбежен. Профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский предупредил о возможности роста заражений коронавирусом в России осенью.

Коронавирус в Севастополе: оперативные данные. За прошедшие сутки в Севастополе выявлено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.