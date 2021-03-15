Жителей Севастополя беспокоят рост цен и безработица

Жителей Севастополя больше всего беспокоят рост цен и безработица.

Это следуют из результаты опроса, проведенного на улицах города.

По словам севастопольцев, цены на продукты питания постоянно растут. В то же время, большинство опрошенных не видят связи между подорожанием продуктов, ассортиментом продуктов в продаже и государственным регулированием цен.

Севастопольцы не выделили коррупцию среди своих основных страхов. Их больше беспокят отсутствие высокооплачиваемой работы и небольшие пенсии.

В первую неделю марта Крымстат сообщил о подорожании куриного мяса, яблок, картофеля, а также вареной колбасы. Картофель, куры охлажденные и мороженые подорожали и в Севастополе. Ранее аналитики подсчитали, что за 2020 год стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму в среднем увеличилась на 11,1%.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Зарплата жителей Крыма выросла, но покупательская способность упала. В Крыму средняя заработная плата за прошедший год составила 33,5 тыс.руб., что по сравнению с 2019 годом больше на 1,8%.

Севастополь стал одним из самых дорогих городов для водителей. Цены на бензин в городе-герое растут быстрее, чем в целом по России.

Ипотечный рынок в Крыму побил прошлые рекорды и продолжает расти. Крымские банки сообщают об устойчивом спросе на ипотечные продукты в регионе: за январь-февраль объем выданных ипотечных займов в регионе приблизился к 4 млрд рублей.

Треть спроса на квартиры в Крыму приходится на приезжих. Примерно треть сделок на покупку новых квартир в Крыму оформляют жители регионов России.