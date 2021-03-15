Власть
Зеленский пообещал разобраться с теми, кто создал условия для потери Крыма Украиной
Президент Украины добавил, что утверждена государственная стратегия деоккупации и рентеграции Крыма и Севастополя.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил, что страна никогда не забудет о Крыме, и пообещал разобраться с теми, кто создал условия для его потери.
«Когда мы говорим о деоккупации, то логично также разобраться с тем, кто и как создал условия для оккупации. Речь не только о 2014 годе, а и об утверждении так называемых Харьковских соглашений», - утверждал он.
Зеленский добавил, что Украина не снимет вопрос Крыма с повестки. «Вчера мы наконец-то сделали то, что должно было появиться еще в 2014 году. Утверждена государственная стратегия деоккупации и рентеграции Крыма и Севастополя. Тем, кто на что-то рассчитывал, хочу сказать: забудьте о том, что Украина забудет про Крым», - объявил он.
СНБО Украины рассмотрел «Стратегию деоккупации Крыма». Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в стратегии содержится перечень того, каким образом Киев будет двигаться в вопросе возвращения полуострова. Текст документа пока не обнародован.
В тексте использованы материалы: ТАСС
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