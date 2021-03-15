Власти Севастополя решили, что COVID-19 «слабеет по всем показателям»

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В Севастополе заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается по всем показателям.

Об этом сообщил вицегубернатор города Александр Кулагин на совещании правительстве Севастополя.

По его информации, на прошедшую неделю число новых случаев заболевания COVID-19 снизилось на 23%. При этом уровень заболеваемости внебольничными пневмониями остался на том же уровне и составил 152 случая. В стационарах остается 215 человек в возрасте 65 лет и старше, заболевших COVID-19.

«Все аналитические коэффициенты продолжают снижаться. Так, темп прироста за сутки составил 0,26 против 0,36 неделей ранее. Средненедельный темп прироста 0,31 против 0,41 неделей ранее. Коэффициент распространения 0,83 – неделей ранее был 0,88. Свободный коечный фонд составляет 31%. Всего у нас занято 452 из 657 развернутых коек, свободно 205 коек. В отделении интенсивной терапии 24 человека, один на аппарате ИВЛ», - перечислил Кулагин.

В Севастополе за прошедшие сутки было зарегистрировано 33 новых случая заболевания коронавирусом, кроме того 32 человека были выписаны по факту выздоровления. Еще двое пациентов с COVID-19 скончались за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии в городе выявлено 12641 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, 11796 человек выздоровели, 535 пациентов скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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