Власти Севастополя будут искать ценный металл в снесенных самостроях

Правительство Севастополя поддержало изменения в порядок выявления и пресечения самовольного строительства на территории Севастополя.

Теперь по истечении 60 календарных дней, если собственник демонтированного имущества не заявит о себе, то демонтированное будет оценено, принято на баланс города и куда-нибудь продано.

Как сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, такое изменение необходимо в соответствии с предписанием прокуратуры, чтобы не допустить злоупотреблений со стороны должностных лиц, принимающих решение об утилизации или приобретении права на имущество.

«Раньше, если в течение 60 дней заявитель не обращался в адрес организации, которая производила снос, утилизацию производил тот, кто осуществлял хранение. Сейчас мы должны произвести оценку этого имущества, через ДИЗО принять на баланс и потом уже утилизировать», – пояснил инновацию Евгений Горлов.

На практике это означает: если в демонтированном имуществе после оценки обнаружится что-то ценное, то оно будет обращено в пользу государства.

«Если это металл какой-то ценный – чтобы оно не ушло «налево», а было оценено и продано», – на всякий случай уточнил логику процесса Михаил Развожаев и предложил поддержать изменения.

Теперь правительству предстоит оборудовать площадку для хранения демонтированных конструкций в течение 60 дней, а также организовать процесс оценки демонтированного имущества. Затраты на эту деятельность должны компенсироваться из средств от продажи бесхозных активов.

Напомним, масштабную ревизию бесхозного имущества в пределах Севастополя правительство инициировало после инцидента со смертью мальчика в ходе игры на ничейных бесхозных конструкциях в Орловке. После всех подсчетов выяснилось, что на территории Севастополя находится 325 недостроенных объектов, представляющих потенциальную угрозу здоровью и жизни горожан. Сведениями о собственниках 256 подобных объектов департамент по имущественным и земельным отношениям города не располагает.

В тексте использованы материалы: Форпост

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