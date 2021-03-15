Власти РФ требуют от Facebook разблокировать Intagram-аккаунт телеканала «Крым-24»

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Возможно аккаунт был банально заблокирован из-за накруток.

Роскомнадзор сообщает, что направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения с аккаунта телеканала «Крым-24» в Instagram.

По данным ведомства, администрация Instagram, которая принадлежит Facebook, ограничила возможность публикации текстовых постов на данном аккаунте.

«В письме отмечается, что действия компании Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», – сказано в сообщении Роскомнадзора.

На прошлой неделе телеканал сообщил о частичной блокировке своего аккаунта в Instagram, указав, что это произошло «в канун празднования седьмой годовщины Крымской весны». Для телеканала осталась доступной только публикация фотографий без текстового сопровождения.

Однако, есть мнение, что аккаунт был ограничен в правах из-за накруток.

Авторы телеграмм-канала «Планерки» отметили, что простой анализ аккаунта телеканала показывает: 75 тысяч подписчиков и всего по 70-100 лайков к посту.

«Тут даже SMM-щиком быть не нужно. Зашкварные накрутки, о которых лучше помалкивать, а они еще свой позор на публику выставляют», - написали в «Планерке».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии, Примечания

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