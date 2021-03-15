В Ялте пассажирка такси ограбила водителя

К ялтинским полицейским обратился 55-летний водитель такси, который рассказал о совершенном в отношении него преступлении.

Об этом сообщили в крымском управлении МВД России.

По словам водителя, после того, как он подвозил клиентку, мужчина обнаружил в автомобиле отсутствие своей сумки, где находились документы и около 15 тысяч рублей.

Правоохранители в кратчайшие сроки установили личность подозреваемой. Злоумышленницей оказалась 40-летняя жительница Ялты. Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности, теперь же ей грозит уголовное наказание.

По данным следствия, во время поездки в такси женщина увидела личные вещи водителя и, убедившись, что мужчина не наблюдает за ней, взяла его сумку и спокойно покинула автомобиль в пункте назначения.

Пассажирка поспешила избавиться от улик, выкинув сумку с документами.

Женщина созналась в преступлении. Сотрудники полиции сумели по горячим следам отыскать важные для таксиста документы и вернули их законному владельцу.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

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