В воинской части Севастополя зреет экологическая катастрофа

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Горы отходов лежат под открытым небом посреди военного объекта.

Территория еще одной воинской части Севастополя превратилась в свалку строительных отходов. Бетонное ограждение объекта в районе улицы Военных Строителей уже не выдерживает громадной массы камней, грунта и бетонных блоков. Горы отходов лежат под открытым небом, нанося неизгладимый ущерб не только облику города, но и его экологии.

«Это военный объект, причем из-за заваленного забора на часть имеется свободный доступ», – рассказал глава Ленинского муниципального округа Максим Мишин, обративший внимание на данный объект.

Отметим, ранее вывоз строительных отходов на территорию воинской части в районе балки Бермана зафиксировал депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов. Данным фактом, по словам главы Ленинского района, уже занимаются в военной прокуратуре – информация о новом проблемном объекте в их адрес также была доведена.

«По большому счету всегда задаешься вопросом: зачем военным тогда такие территории, если они просто-напросто превращаются в свалку? Причем отходы 4–5 класса , которые должны исключительно перерабатываться, а там они все на поверхности хранятся», – подчеркнул Максим Мишин.

Обращения по поводу ситуации в микрорайоне Казачья бухта уже поступали в адрес Гагаринского муниципалитета, сообщил его глава Алексей Ярусов. Властям хорошо известна сложившаяся ситуация, однако их полномочия в этом вопросе крайне ограничены.

«Мы обращались в департамент городского хозяйства, в управление контроля по этому вопросу. Но у нас туда ни доступа нет, ни полномочий вывозить. Обращения есть, мы знаем об этой ситуации – со своей стороны прилагаем всевозможные усилия, насколько это от нас зависит на сегодняшний день», – отметил Алексей Ярусов.

Решить сложный вопрос, по мнению глав муниципальных округов, может диалог городских властей и представителей Министерства обороны. Всем заинтересованным структурам нужно совместно обсуждать данный вопрос, потому что город подобная ситуация явно не красит, подчеркнул Алексей Ярусов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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