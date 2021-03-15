В водной программе для Крыма нашли серьезный изьян

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Все мероприятия, которые предлагаются для стабилизации водоснабжения в Республике Крым и Севастополе, нацелены на увеличение потребления воды, а не на реорганизацию всей системы водопотребления.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. В.И. Вернадского Илья Николенко.

Как пояснил ученый, интенсивное потребление воды, к которому стремятся во всем мире и должны стремиться в том числе и в Крыму, – это методы, направленные на разработку мероприятий по водосбережению и эффективному использованию воды.

Другой тип потребления воды – экстенсивный: он нацелен на увеличение объемов использования той воды, которая есть в природе, что в свою очередь ведет к усилению вододефицита, из-за которого начинается еще большее потребление воды. Это замкнутый круг, заключил эксперт.

«В настоящее время мы видим, что у нас все методы, которые предлагаются, экстенсивные: мы ищем воду и подаем воду. А куда она пойдет и как будет пользоваться? Надо все-таки выравнивать, уменьшать потребление. Тем более, если мы знаем, что применение мероприятий по водосбережению в 4-5 раз выгоднее, чем то же самое опреснение воды», - сравнил Илья Николенко.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников во время рабочего визита на полуостров отметил, что решение водного вопроса на полуострове идет в соответствии с запланированным графиком. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что только опреснительные станции, по которым сейчас готовится технико-экономическое обоснование, могут дать «гарантированный результат».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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