В водной программе для Крыма нашли серьезный изьян

Водный кризис
Развитие сюжета: Симферополю пообещали с понедельника добавить воды ● Традиционный полив растений в Крыму назвали преступлением ● Ялту все-таки будут поить морской водой ● Подрядчик приступил к проектированию опреснительных установок в Крыму ● На сколько за месяц пополнились водохранилища Крыма
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фото © Новости Крыма
Все мероприятия, которые предлагаются для стабилизации водоснабжения в Республике Крым и Севастополе, нацелены на увеличение потребления воды, а не на реорганизацию всей системы водопотребления.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. В.И. Вернадского Илья Николенко.
Как пояснил ученый, интенсивное потребление воды, к которому стремятся во всем мире и должны стремиться в том числе и в Крыму, – это методы, направленные на разработку мероприятий по водосбережению и эффективному использованию воды.
Другой тип потребления воды – экстенсивный: он нацелен на увеличение объемов использования той воды, которая есть в природе, что в свою очередь ведет к усилению вододефицита, из-за которого начинается еще большее потребление воды. Это замкнутый круг, заключил эксперт.
«В настоящее время мы видим, что у нас все методы, которые предлагаются, экстенсивные: мы ищем воду и подаем воду. А куда она пойдет и как будет пользоваться? Надо все-таки выравнивать, уменьшать потребление. Тем более, если мы знаем, что применение мероприятий по водосбережению в 4-5 раз выгоднее, чем то же самое опреснение воды», - сравнил Илья Николенко.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников во время рабочего визита на полуостров отметил, что решение водного вопроса на полуострове идет в соответствии с запланированным графиком. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что только опреснительные станции, по которым сейчас готовится технико-экономическое обоснование, могут дать «гарантированный результат».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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