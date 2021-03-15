В Симферополе спасли пса с перерезанным горлом и пулевой раной

В Симферополе на АЗС при въезде в микрорайон Фонтаны нашли раненного пса. У животного от уха до уха было перерезано горло и оно истекало кровью.

Пса с перерезанным горлом нашли на АЗС Симферополя.

— Ко мне подбежала плачущая женщина, умоляя отвезли пса в ветклинику, — рассказал КП-Крым очевидец трагедии Андрей Елисеев. — Он был живой, даже пытался огрызаться, но через зияющую дыру были видны все сухожилия и мышцы гортани — жуткое зрелище.

Пес дал надеть себе на горло пакет, и в таком виде его довезли к ветеринарам. Даже видавшие многое сотрудники ветклиники ужаснулись — было видно, что горло резала опытная в этом деле рука.

— Врачи сказал, что раз дотянул, то шансы есть, — пояснил Елисеев. — Мне это напомнило персонаж известного фильма «Росомаха».

После операции животное отвезли в приют на передержку. Ночью ему вновь стало плохо. В ветеринарной клинике сделали рентген и обнаружили в теле между лопаток пулю.

— Становится понятно, что животину с какой-то целью мочили. То-ли сожрать, то-ли просто издевались, — считает Елисеев.

Владелец АЗС, где нашли пса, доступ к видеозаписям не дает. Извлечь пулю из тела животного сейчас опасно: не известно, сможет ли пес перенести второй наркоз. Пока вся надежда в поиске живодеров на правоохранительные органы, куда намерены обратиться спасители пса. В приюте его уже прозвали «Везунчик» и нашли семью в Ялте, которая готова взять собаку после выздоровления.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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