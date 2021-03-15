В Симферополе парочка «допилась» до поножовщины

В Симферополе в отношении 33-летней женщины возбудили уголовное дело за поножовщину.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как рассказали в ведомстве, женщина и ее сожитель распивали дома спиртные напитки.

Между ними возник конфликт, женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла мужчине удар в живот. В полицию информация о происшествии поступила из больницы, куда попал пострадавший.

«Подозреваемая чистосердечно призналась в совершении преступления. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет», - уточнили в полиции.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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