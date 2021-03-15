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В Севастополе на месте массового захоронения установят мемориал
Сотрудники СК и поисковики инициировали установку мемориала на месте массового захоронения погибших в годы Второй мировой войны в Севастополе.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Руководитель (регионального управления СК) Владимир Терентьев поблагодарил … всех представителей поискового движения за взаимодействие с органами СК, за ту масштабную работу по восстановлению обстоятельств истории и увековечиванию памяти граждан, погибших от рук нацистов в годы войны. Владимир Терентьев выступил с инициативой установить на месте раскопок памятный знак, который будет информировать горожан о событиях, происходивших здесь в годы Великой Отечественной войны», – сообщила Постнова.
Речь идет о массовом захоронении погибших в годы войны на территории Максимовой дачи в Севастополе. Захоронение удалось обнаружить благодаря рассекреченным ФСБ документам. «В рамках уголовного дела о геноциде безвинного погибшего населения на месте захоронения следователями и следователями-криминалистами (регионального управления СК) с привлечением поискового отряда «Долг» проводились масштабные работы по извлечению останков. Осмотры проводились с применением современной криминалистической техники. Обнаруженные останки были направлены на медико-криминалистическую экспертизу», – рассказала Постнова.
Сотрудники СК и ФСБ вместе с поисковиками ведут работу сразу в нескольких местах полуострова с целью обнаружения массовых захоронений граждан, погибших от рук нацистских оккупантов. Сотрудники СК также ведут работу по установлению имен погибших советских воинов, оказывается юридическая и практическая помощь поисковикам.
Ранее СК создал собственное поисковое движение, в которое войдут сотрудники комитета и учащиеся ведомственных образовательных учреждений.
В ноябре прошлого года ФСБ рассекретила данные о местах массовых захоронений узников концлагеря в Крыму.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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