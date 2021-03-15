В Крыму ждут провокаций 18 марта?

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В Кремле прокомментировали информацию о возможных провокациях на годовщину «крымской весны».

Вопрос об этом журналисты задали пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

«Мы не сомневаемся, что наши соответствующие ведомства обладают всей необходимой информацией о каких-либо провокациях, если они планируются. И мы также не сомневаемся, что на любые провокации, тем более в такой важный день, будет дан соответствующий, необходимый ответ», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Песков сообщил, что 18 марта президент России Владимир Путин в режиме видеомоста проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а также пообщается с жителями полуострова.

«Путин свяжется и непосредственно с Крымом самим. Он пообщается с представителями общественности Крыма и Севастополя. Это тоже будет телемост», – добавил он.

Предыдущее совещание под руководством Путина по социально-экономического развитию Крыма прошло 10 января 2020 года в Ялте. На нем обсуждалось состояние медицины на полуострове, поднимались вопросы цен на продукты питания и благоустройства общественных пространств.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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