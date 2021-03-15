В Крыму на пожаре выгорело 150 квадратных метров частной недвижимости

Спасатели прошлой ночью потушили сильный пожар в селе Синицыно Кировского района Крыма. Возгорание произошло на территории частного дома.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

«На территории частного подворья горели хозпостройки. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на дом и соседние строения. В течение двух часов пожар локализовали и ликвидировали», - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

По словам специалистов, значительное время заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции, чтобы избежать повторного возникновения огня. Пострадавших на месте происшествия не оказалось, причину пожара устанавливают эксперты.

Кроме того, еще один пожар произошел в селе Родниковое Симферопольского района. На территории частного дома горела хозпостройка и дрова. Площадь пожара составила 10 квадратных метров метров. Пострадавших нет. Причину выясняют эксперты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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