В Керчи закрыли АЗС «Атан», оборудование вывезли

В Керчи закрыли одну из автозаправочных станций «Атан».

Ранее популярная среди автолюбителей АЗС, расположенная по шоссе Героев Сталинграда, 19, потеряла большинство клиентов после того как неподалеку был построен путепровод от Керченского моста к трассе «Таврида».

Ранее расположенная в микрорайоне «Верхний Солнечный» АЗС находилась на основной транспортной артерии, которая связывала центральную часть Керчи с районом Аршинцево, а также вела на городской пляж и в курортный поселок Героевское. Однако после строительства эстакады эта заправка осталась в стороне от транспортного потока.

На официальном сайте «Атан» нет информации о закрытии одной из АЗС в Керчи, однако в списке адресов автозаправочных станций шоссе Героев Сталинграда, 19, отсутствует. В то же время, АЗС по этому адресу пока указана на некоторых сайтах для автомобилистов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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