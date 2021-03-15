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Власть

В Керчи разрушается памятник Ленину, его обещают починить

09:18 понедельник, 15 марта 2021
Керчь

Власти обещают отремонтировать памятник Владимиру Ленину, установленный на центральной площади в Керчи.

Такое заявление сделала министр культуры Крыма Арина Новосельская по время рабочей поездки в Керчь, информирует сайт «Керчь – мой город».

Ранее сообщалось, что в Керчи появились трещины на постаменте памятника Владимиру Ленину, из-за деформации постамента начали расходиться облицовочные плиты.

При этом территория возле памятника не огорожена. Трибуна, которая является частью постамента, доступна для прохожих.

Впервые трещины на постаменте памятника Ленину появились в 2018 году. Тогда облицовочные плиты пытались укрепить болтами, однако эти меры не помогли: на некоторых плитах, отошедших от постамента, до сих пор видны болты и остатки цементного раствора.

Памятник Владимиру Ленину был установлен на одноименной площади Керчи в 1960 году. В годы СССР постамент памятника использовали в качестве трибуны во время парадов и праздничных демонстраций. Он расположен на центральной площади города, у подножия горы Митридат, рядом с Большой Митридатской лестницей.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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