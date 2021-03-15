Власть
В Керчи разрушается памятник Ленину, его обещают починить
Власти обещают отремонтировать памятник Владимиру Ленину, установленный на центральной площади в Керчи.
Такое заявление сделала министр культуры Крыма Арина Новосельская по время рабочей поездки в Керчь, информирует сайт «Керчь – мой город».
Ранее сообщалось, что в Керчи появились трещины на постаменте памятника Владимиру Ленину, из-за деформации постамента начали расходиться облицовочные плиты.
При этом территория возле памятника не огорожена. Трибуна, которая является частью постамента, доступна для прохожих.
Впервые трещины на постаменте памятника Ленину появились в 2018 году. Тогда облицовочные плиты пытались укрепить болтами, однако эти меры не помогли: на некоторых плитах, отошедших от постамента, до сих пор видны болты и остатки цементного раствора.
Памятник Владимиру Ленину был установлен на одноименной площади Керчи в 1960 году. В годы СССР постамент памятника использовали в качестве трибуны во время парадов и праздничных демонстраций. Он расположен на центральной площади города, у подножия горы Митридат, рядом с Большой Митридатской лестницей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Симферополю пообещали с понедельника добавить воды. Симферополь начнет с 15 марта получать дополнительный объем питьевой воды с 15 марта.
Часть Симферополя в понедельник останется без света: адреса. В понедельник, 15 марта, два десятка улиц Симферополя временно останутся без электроснабжения, сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».
Крымчане выступили за утилизацию автомобилей-«брошенок». Автомобили, которые бесхозно стоят во дворах, необходимо утилизировать.
Традиционный полив растений в Крыму назвали преступлением. Использовать пресную воду из водохранилищ для полива сельхозугодий – непозволительная роскошь для Крыма.
В Крыму - 57 новых заражений за сутки
За 14 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.
Ученые высчитали новый точный срок конца света
Апокалипсис на Земле наступит через миллиард лет. Именно столько времени понадобится солнечной радиации, чтобы уничтожить атмосферу нашей планеты.
Новый всплеск заболеваемости COVID неизбежен
Профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский предупредил о возможности роста заражений коронавирусом в России осенью.
Власти России намекнули, что скоро Крыму придется полагаться только на себя
Период «федеральных костылей» однажды подойдет к концу.
вчера
Стало известно как Украина собиралась воевать за Крым в 2014 году
Во время событий марта 2014 года украинские военные могли занять крымские аэродромы и другие стратегические объекты в Крыму, заявил генерал-майор, первый замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров, сообщает УНИАН.