Общество
Ученые высчитали новый точный срок конца света
фото © gazeta.ru
Апокалипсис на Земле наступит через миллиард лет. Именно столько времени понадобится солнечной радиации, чтобы уничтожить атмосферу нашей планеты.
К такому выводу пришла американо-японская команда ученых, сообщает телеканал 360 со ссылкой на публикацию в научном журнале Nature Geoscience.
Проведя комплекс расчетов, исследователи пришли к выводу, что конец света наступит в 1000002021 году. Основной причиной станет полное испарение кислорода в атмосфере Земли, что приведет к гибели всего живого на планете.
Для исключения ошибок в прогнозах команда повторила свои расчеты с нуля 400 тысяч раз. Вместе с тем ученые предупредили, что с учетом деятельности человека, которая пагубно влияет на состояние планеты, апокалипсис может наступить и раньше.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Опасен ли подлетающий к Земле астероид?. Приближение к Земле самого большого и быстрого астероида 2001 FO32 в 2021 году не представляет никакой опасности. Такое мнение высказал в пятницу, 12 марта, ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.
Власти России намекнули, что скоро Крыму придется полагаться только на себя. Период «федеральных костылей» однажды подойдет к концу.
Строительство новой объездной в Ялте может быть начнут через два года. Строительство автомобильной дороги в обход Ялты планируют начать в 2023 году.
К лету Севастополю обещают «красивую благоустроенную набережную». Благоустройство набережной в Парке Победы планируют завершить к лету этого года.
В Крыму - 57 новых заражений за сутки
За 14 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.
Ученые высчитали новый точный срок конца света
Апокалипсис на Земле наступит через миллиард лет. Именно столько времени понадобится солнечной радиации, чтобы уничтожить атмосферу нашей планеты.
Новый всплеск заболеваемости COVID неизбежен
Профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский предупредил о возможности роста заражений коронавирусом в России осенью.
Власти России намекнули, что скоро Крыму придется полагаться только на себя
Период «федеральных костылей» однажды подойдет к концу.
вчера
Стало известно как Украина собиралась воевать за Крым в 2014 году
Во время событий марта 2014 года украинские военные могли занять крымские аэродромы и другие стратегические объекты в Крыму, заявил генерал-майор, первый замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров, сообщает УНИАН.