Ученые высчитали новый точный срок конца света

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Апокалипсис на Земле наступит через миллиард лет. Именно столько времени понадобится солнечной радиации, чтобы уничтожить атмосферу нашей планеты.

К такому выводу пришла американо-японская команда ученых, сообщает телеканал 360 со ссылкой на публикацию в научном журнале Nature Geoscience.

Проведя комплекс расчетов, исследователи пришли к выводу, что конец света наступит в 1000002021 году. Основной причиной станет полное испарение кислорода в атмосфере Земли, что приведет к гибели всего живого на планете.

Для исключения ошибок в прогнозах команда повторила свои расчеты с нуля 400 тысяч раз. Вместе с тем ученые предупредили, что с учетом деятельности человека, которая пагубно влияет на состояние планеты, апокалипсис может наступить и раньше.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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