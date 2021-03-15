Общество
Снова шторм: в Крым идут дожди и ураганный ветер
В ближайшие три дня в Крыму ожидаются дожди и сильный ветер.
МЧС объявило штормовое предупреждение.
Как сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, в связи с выходом южного циклона днем 16, 17, 18 марта в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветер силой 15-20 м/с.
Спасатели предупредили, что в таких условиях возможны обрывы электропроводов и обрушение рекламных конструкций.
Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с понедельника крымчан снова ожидают похолодание и дожди.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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