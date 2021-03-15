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Водный кризис

Симферополь не получит горячую воду

17:25 понедельник, 15 марта 2021
Симферополь
Симферополь не получит горячую воду

фото © Podrobnosti.ua

До тех пор, пока в столице Крыма будут действовать графики подачи воды, горячее водоснабжение возобновить не представляется возможным.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения полуострова сообщил министр ЖКХ Республики Крым Сергей Донец.

«Обращение поступило в соцсети. Люди просят подавать горячую воду. Мы проинформировали, что пока действуют графики водоснабжения, горячей воды в городе Симферополе не будет», — подчеркнул министр.

Напомним, подача горячей воды жителям Симферополя была временно прекращена с 24 августа 2020 года одновременно с введением графиков водоснабжения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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