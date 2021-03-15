Севастополь превращают в свалку отходов с ЮБК

фото © Максим Мишин/Facebook

Строительный мусор сгружается на территории воинских частей, неподконтрольной местным властям.

Строительный мусор со стройплощадок Южного берега Крыма свозят в Севастополь. Об этом со ссылкой на депутата заксобрания Вячеслава Горелова сообщает «НТС».

Вереницы самосвалов отгружают отходы на территории воинской части в районе балки Бермана. Эта территория подконтрольна Минобороны РФ, поэтому ни у депутатов, ни у местной власти нет возможности решить эту проблему.

По словам Горелова, ранее депутаты обсуждали данный вопрос с представителями военного ведомства и договорились о взаимодействии, однако ситуация не изменилась. Он проследил за несколькими грузовиками со строительным мусором, которые по привычному маршруту ехали со стороны ЮБК в Севастополь, беспрепятственно попадая на территорию воинской части. Охранник не пропустил автомобиль Горелова и объяснил, что ему поручили считать приезжающие грузовики, а по вопросам незаконности происходящего отправил к руководству. Депутат намерен передать запись с видеорегистратора в военную прокуратуру.

Он уточнил, что за время его наблюдения каждые 10 минут в часть въезжали такие же самосвалы, номера которых он зафиксировал.

Глава Ленинского района Максим Мишин отметил, что последствия выгрузки отходов, высота которых превышает имеющиеся заборы, можно увидеть на территориях воинских частей Фиолента, Казачьей бухты и других.

«Что же потом достанется городу, когда части расформируют или передадут их городу? Но сейчас, это видимо никому не интересно», - написал Мишин в Facebook.

Кроме того, по его словам, большегрузы курсируют по единственной дороге в балке Бермана, разрушая ее. К нему все чаще поступают обращения о помощи в данном вопросе, ведь по этой дороге ходит городской автобус №63.

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