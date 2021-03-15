Рост стоимости одного из отелей Крыма шокировал туристов

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Размещение в одном из популярных отелей Крыма за последние два года выросло в цене. Причем рост стоимости оказался довольно существенным – почти 100%.

На это обратил внимание в Instagram один из туристических агентов. Он сравнил сегодняшнюю стоимость отеля со стоимостью двухгодичной давности. В качестве доказательства приложил квитанцию за 2019 год. Так, проживание в Ривьера Санрайз Резорт энд Спа (Алушта) в период с 29 августа по 5 сентября стоил в 2019 году 77 тысяч рублей. В эту стоимость входило питание (полупансион) и стандартный номер. Стоит отметить, что номер бронировался на взрослого и одного ребенка. Сегодня аналогичный отдых можно забронировать за 150 тысяч рублей.

Представитель отдела бронирования этого отеля подтвердил рост стоимости. С его слов это обусловлено рядом факторов. А именно — высоким спросом и ростом ценников объектов размещения в Крыму. Также эксперт отметил, что в настоящее время действует акция РБ. А потому позже ожидается еще десятипроцентное подорожание.Дали комментарии относительно роста цен и в АЛЕАН, занимающийся реализацией туров в этот отель. Руководитель туристического оператора Оксана Булах, рассказала, что отель в последнее время занимается развитием инфраструктуры и добавлением новых сервисов. Эти траты оказывают влияние на стоимость. Помимо этого, отель формирует цену, исходя из динамики продаж. Потому стоимость тура на разные даты неодинакова. Эксперт добавляет : «Дефицит качественных средств размещения на крымском полуострове – главная причина высокого спроса на отели, подобные Ривьера Санрайз Резорт энд СПА. Такая тенденция возникла в допандемийное время. Однако, при любом условии ценник зависит от реакции клиента. Если после увеличения стоимости брони резко снижаются, ценники опускают».

Эксперт добавила, что не все отели Крыма подорожали. Гостиницы эконом класса сохранили прежние расценки.

Ранее сообщалось о подорожании проживания и питания в сочинских отелях. В частности, рост цен затронул горные курорты. Эксперты заявляют, что это обусловлено недоступностью европейских горнолыжных курортов.

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