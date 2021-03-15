Власть
Россия разрешила Крыму самому определять срок микрозаймов для МСП
Крым и Севастополь могут стать пилотными регионами в праве самостоятельного определения срока микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Об этом сообщила ресс-служба правительства Севастополя по итогам встречи министра экономического развития РФ Максима Решетникова с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и предпринимателями города.
«Фонд микрофинансирования в Севастополе с 2014 года предоставил 515 микрозаймов на сумму более 1 млрд рублей. Предприниматель Евгений Сокол озвучил пожелание продлить сроки микрозайма через МФО до пяти лет. Сейчас это три года. Министр экономического развития РФ предложил передать полномочия в качестве эксперимента Крыму и Севастополю», - говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: ТАСС
Ранее Новости Крыма сообщали:
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