Россия разрешила Крыму самому определять срок микрозаймов для МСП

Крым и Севастополь могут стать пилотными регионами в праве самостоятельного определения срока микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Об этом сообщила ресс-служба правительства Севастополя по итогам встречи министра экономического развития РФ Максима Решетникова с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и предпринимателями города.

«Фонд микрофинансирования в Севастополе с 2014 года предоставил 515 микрозаймов на сумму более 1 млрд рублей. Предприниматель Евгений Сокол озвучил пожелание продлить сроки микрозайма через МФО до пяти лет. Сейчас это три года. Министр экономического развития РФ предложил передать полномочия в качестве эксперимента Крыму и Севастополю», - говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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В России думают как Крым может обойти западные санкции. Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что необходимо разработать механизмы, которые позволят бизнесу в Крыму и Севастополе экспортировать свою продукцию в обход санкций.

Зарплата жителей Крыма выросла, но покупательская способность упала. В Крыму средняя заработная плата за прошедший год составила 33,5 тыс.руб., что по сравнению с 2019 годом больше на 1,8%.

Севастополь стал одним из самых дорогих городов для водителей. Цены на бензин в городе-герое растут быстрее, чем в целом по России.

Ипотечный рынок в Крыму побил прошлые рекорды и продолжает расти. Крымские банки сообщают об устойчивом спросе на ипотечные продукты в регионе: за январь-февраль объем выданных ипотечных займов в регионе приблизился к 4 млрд рублей.