Власть
Россия 8 лет будет строить универсальные десантные корабли в Крыму
Россия приступила к постройке универсальных десантных кораблей.
По информации керченского завода «Залив», строящиеся суда будут скоростными и вместительными и помогут российскому флоту в проведении экспедиционных операций.
Отмечается, что потребность в новых десантных кораблях появилась у России в конце нулевых годов.
Российские десантные корабли были заложены в 2020 году. К эксплуатации корабли планируется подготовить уже к 2028 году.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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