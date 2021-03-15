Россия 8 лет будет строить универсальные десантные корабли в Крыму

Россия приступила к постройке универсальных десантных кораблей.

По информации керченского завода «Залив», строящиеся суда будут скоростными и вместительными и помогут российскому флоту в проведении экспедиционных операций.

Отмечается, что потребность в новых десантных кораблях появилась у России в конце нулевых годов.

Российские десантные корабли были заложены в 2020 году. К эксплуатации корабли планируется подготовить уже к 2028 году.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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