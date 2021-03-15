Прогноз погоды в Крыму на понедельник 15 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 15 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (ветер юго-западный 12-17 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами ветер юго-западный 12-17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 15, ночью около 2 градусов. Ветер юго-восточный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 88 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью около 6 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 98 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 13, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 77 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью около 5 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 86 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 20 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 81 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 15, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 82 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 1 до 13, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 95 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 1 до 11, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер восточный 21 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 90 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью около 2 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 83 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 93 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 3, в Сочи - 9, в Турции - 17, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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