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Озеро Бугаз в Крыму находится на грани исчезновения
фото © Крым.реалии
Озеро Бугаз в окрестности Судака сильно обмелело и находится на грани исчезновения.
Об этом сообщил крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров.
По мнению правозащитника, озеро стабильно теряет свой уровень и в скором времени может полностью высохнуть.
«Право на благоприятную окружающую среду – одно из конституционных прав. Водная проблема в Крыму ограничивает это право крымчан. Некогда живописное место озеро Бугаз –яркий тому пример, сейчас водоем находится на грани исчезновения. Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро. К сожалению, такая ситуация не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма», – рассказал правозащитник.
Слово «бугаз» с тюркских языков переводится как горло, горловина, проток. По информации краеведов, озеро питают три подземных пресных источника, также пополняют запасы дождевые и талые воды. Поэтому вода здесь, в отличие от большинства прибрежных соленых озер в Крыму, пригодна для питья.
В Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающие крупные города. Как следствие – их жители испытывают проблемы с доступом к качественной пресной воде.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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