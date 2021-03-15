Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму более 60 новых заражений коронавирусом ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● 63 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Коронавирус в Севастополе: Сводка за сутки ● В Крыму опять растет число новых заражений
Новый всплеск заболеваемости COVID неизбежен
фото © vk.com/aksenovrk
Профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский предупредил о возможности роста заражений коронавирусом в России осенью.
По его мнению, это связано с недостаточным пока количеством привившихся и нежеланием людей вакцинироваться.
«Кривая в нашей стране снижается. Так и будет, по-видимому, в течение лета, возможен подъем к осени. Потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание», - сказал вирусолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Вероятность повторного роста заболеваемости осенью напрямую зависит от масштаба вакцинации, убежден Аграновский.
«Потому что фактор естественного иммунитета не в наших руках. Этот иммунитет сопровождается тем, что кто-то переносит легко, а кто-то серьезно страдает. Это болезненный фактор, лучше привиться. Этот фактор зависит от нашей сознательности. Дефицита вакцины сейчас нет. Вся загвоздка в желании людей», - подчеркнул профессор.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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