Новый всплеск заболеваемости COVID неизбежен

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Профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский предупредил о возможности роста заражений коронавирусом в России осенью.

По его мнению, это связано с недостаточным пока количеством привившихся и нежеланием людей вакцинироваться.

«Кривая в нашей стране снижается. Так и будет, по-видимому, в течение лета, возможен подъем к осени. Потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание», - сказал вирусолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вероятность повторного роста заболеваемости осенью напрямую зависит от масштаба вакцинации, убежден Аграновский.

«Потому что фактор естественного иммунитета не в наших руках. Этот иммунитет сопровождается тем, что кто-то переносит легко, а кто-то серьезно страдает. Это болезненный фактор, лучше привиться. Этот фактор зависит от нашей сознательности. Дефицита вакцины сейчас нет. Вся загвоздка в желании людей», - подчеркнул профессор.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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