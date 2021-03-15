Водный кризис
Развитие сюжета: Крым получит 2,2 млрд руб на поиск месторождений пресной воды ● Симферополь не получит горячую воду ● В водной программе для Крыма нашли серьезный изьян ● Симферополю пообещали с понедельника добавить воды ● Традиционный полив растений в Крыму назвали преступлением
Новая реальность: ялтинцам в любом случае придется пить опресненную морскую воду
фото © Новости Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов вновь указал на необходимость строительства в Ялте опреснительной установки для стабильного водоснабжения региона.
Об этом он сказал на совещании по проблемам водоснабжения 15 марта.
«Опреснительная установка будет строиться, гарантированное снабжение Ялты без опреснения невозможно. Действительно, воды не хватает», – сказал Аксенов.
Он также опроверг информацию о том, что воду из водохранилищ не дают жителям Ялты из-за будущих планов об установке там опреснителей.
Ранее он сообщал, что власти намерены завершить до курортного сезона работы по установке в Ялте системы опреснения морской воды. По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, уже выбран земельный участок для строительства опреснительной установки.
В Ялте ранее активисты организовали сбор подписей против строительства в их регионе установки по опреснению морской воды, инициированного властями. Подписи намерены направить президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию и не допустить строительства опреснительного завода в Ялте.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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