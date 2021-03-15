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Водный кризис

Новая реальность: ялтинцам в любом случае придется пить опресненную морскую воду

19:01 понедельник, 15 марта 2021
Новая реальность: ялтинцам в любом случае придется пить опресненную морскую воду

фото © Новости Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов вновь указал на необходимость строительства в Ялте опреснительной установки для стабильного водоснабжения региона.

Об этом он сказал на совещании по проблемам водоснабжения 15 марта.

«Опреснительная установка будет строиться, гарантированное снабжение Ялты без опреснения невозможно. Действительно, воды не хватает», – сказал Аксенов.

Он также опроверг информацию о том, что воду из водохранилищ не дают жителям Ялты из-за будущих планов об установке там опреснителей.

Ранее он сообщал, что власти намерены завершить до курортного сезона работы по установке в Ялте системы опреснения морской воды. По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, уже выбран земельный участок для строительства опреснительной установки.

В Ялте ранее активисты организовали сбор подписей против строительства в их регионе установки по опреснению морской воды, инициированного властями. Подписи намерены направить президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию и не допустить строительства опреснительного завода в Ялте.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополь не получит горячую воду. До тех пор, пока в столице Крыма будут действовать графики подачи воды, горячее водоснабжение возобновить не представляется возможным.

Севастополь превращают в свалку отходов с ЮБК. Строительный мусор сгружается на территории воинских частей, неподконтрольной местным властям.

В водной программе для Крыма нашли серьезный изьян. Все мероприятия, которые предлагаются для стабилизации водоснабжения в Республике Крым и Севастополе, нацелены на увеличение потребления воды, а не на реорганизацию всей системы водопотребления.

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