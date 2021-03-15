Несколько машин полиции преследовали пьяного водителя в Крыму

После продолжительной погони сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя в поселке Азовское Джанкойского района.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В центре Джанкоя около 12 часов ночи водитель автомобиля ВАЗ-21099 не выполнил требование сотрудников ГИБДД об остановке и продолжил движение. Чтобы обеспечить безопасность в городе сотрудники полиции направились за нарушителем.

«В поселке Азовское Джанкойского района правонарушителя удалось заблокировать двумя патрульными автомобилями. Выйдя из машины, водитель попытался скрыться, но был задержан. По всем признакам 40-летний местный житель был пьян. Также не имел водительского удостоверения», — рассказали в пресс-службе.

В отношении нарушителя составлено сразу несколько административных протоколов, транспортное средство задержано и отправлено на штрафплощадку. Виновник погони заключен под арест на 12 суток.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчи продавец попалась на продаже спиртного подростку. Сотрудники керченской полиции выявили факт продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции.

Псевдотеррорист из Джанкоя пойдет под суд за пьяные выходки. 56-летний житель Джанкоя заработал уголовное дело за заведомо ложное сообщение о терроризме, по которому ему может грозить реальный тюремный срок.

В Крыму массово штрафуют за нарушения прав потребителей. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году количество внеплановых проверок сфере защиты прав потребителей уменьшилось по сравнению с 2019 годом в 9 раз.

Очередной севастопольский педофил получил девять лет колонии строгого режима. Балаклавский районный суд признал местного жителя 1980 года рождения виновным в действиях сексуального характера в отношении детей.