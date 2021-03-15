Происшествия
Несколько машин полиции преследовали пьяного водителя в Крыму
После продолжительной погони сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя в поселке Азовское Джанкойского района.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
В центре Джанкоя около 12 часов ночи водитель автомобиля ВАЗ-21099 не выполнил требование сотрудников ГИБДД об остановке и продолжил движение. Чтобы обеспечить безопасность в городе сотрудники полиции направились за нарушителем.
«В поселке Азовское Джанкойского района правонарушителя удалось заблокировать двумя патрульными автомобилями. Выйдя из машины, водитель попытался скрыться, но был задержан. По всем признакам 40-летний местный житель был пьян. Также не имел водительского удостоверения», — рассказали в пресс-службе.
В отношении нарушителя составлено сразу несколько административных протоколов, транспортное средство задержано и отправлено на штрафплощадку. Виновник погони заключен под арест на 12 суток.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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