Некие инвесторы снова предложили построить в Крыму торговый хаб

фото © ria.ru

Крупный оптово-розничный центр предложили построить инвесторы в Симферопольском районе.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, основная задача проекта, предложенного в ходе общения «с крупными инвесторами», – обеспечить крымские рынки продуктами питания по «приемлемым» ценам.

«Объект большой – более 50 тысяч квадратных метров, и он создаст дополнительно 1200 рабочих мест в Симферопольском районе», - пояснил Аксенов необходимость центра для республики.

Необходимость строительства в Крыму крупного логистического центра обсуждается уже несколько лет, причем как на уровне республиканских, так и на уровне федеральных властей, а поручение развивать логистику, чтобы снизить цены на продукты питания, стройматериалы и топливо, президент России Владимир Путин давал еще в январе прошлого года.

При этом в феврале 2020 года Сергей Аксенов заявлял о планах строительства крупного оптово-логистического центра, но в Красногвардейском районе. На тот момент на реализацию проекта понадобилось бы полтора года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе на месте массового захоронения установят мемориал. Сотрудники СК и поисковики инициировали установку мемориала на месте массового захоронения погибших в годы Второй мировой войны в Севастополе.

Опасен ли подлетающий к Земле астероид?. Приближение к Земле самого большого и быстрого астероида 2001 FO32 в 2021 году не представляет никакой опасности. Такое мнение высказал в пятницу, 12 марта, ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.

Власти России намекнули, что скоро Крыму придется полагаться только на себя. Период «федеральных костылей» однажды подойдет к концу.

Строительство новой объездной в Ялте может быть начнут через два года. Строительство автомобильной дороги в обход Ялты планируют начать в 2023 году.