Власть
Некие инвесторы снова предложили построить в Крыму торговый хаб
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Крупный оптово-розничный центр предложили построить инвесторы в Симферопольском районе.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
По его словам, основная задача проекта, предложенного в ходе общения «с крупными инвесторами», – обеспечить крымские рынки продуктами питания по «приемлемым» ценам.
«Объект большой – более 50 тысяч квадратных метров, и он создаст дополнительно 1200 рабочих мест в Симферопольском районе», - пояснил Аксенов необходимость центра для республики.
Необходимость строительства в Крыму крупного логистического центра обсуждается уже несколько лет, причем как на уровне республиканских, так и на уровне федеральных властей, а поручение развивать логистику, чтобы снизить цены на продукты питания, стройматериалы и топливо, президент России Владимир Путин давал еще в январе прошлого года.
При этом в феврале 2020 года Сергей Аксенов заявлял о планах строительства крупного оптово-логистического центра, но в Красногвардейском районе. На тот момент на реализацию проекта понадобилось бы полтора года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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