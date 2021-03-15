Налоговикам расширили доступ к банковским тайнам россиян

Целью новации является повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий.

Российские налоговые органы с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Это предусмотрено федеральным законом о внесении поправок в Налоговый кодекс, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным.

В соответствии с этим документом, банки будут обязаны в течение трех дней предоставлять налоговикам по их запросу копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета, а также карточки с образцами подписей и оттиска печатей.

Кроме того, налоговики могут получать от банков информацию о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, в том числе об отдельных операциях или за определенное время.

Ранее налоговые органы могли получить данные о счетах и вкладах банковских клиентов только в рамках налоговых проверок. Теперь же они имеют право запрашивать информацию и вне проверок, пишет РИА Новости.

Как сообщила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева, целью новации является повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Форпост

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