Власть
Налоговикам расширили доступ к банковским тайнам россиян
Целью новации является повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий.
Российские налоговые органы с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Это предусмотрено федеральным законом о внесении поправок в Налоговый кодекс, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным.
В соответствии с этим документом, банки будут обязаны в течение трех дней предоставлять налоговикам по их запросу копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета, а также карточки с образцами подписей и оттиска печатей.
Кроме того, налоговики могут получать от банков информацию о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, в том числе об отдельных операциях или за определенное время.
Ранее налоговые органы могли получить данные о счетах и вкладах банковских клиентов только в рамках налоговых проверок. Теперь же они имеют право запрашивать информацию и вне проверок, пишет РИА Новости.
Как сообщила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева, целью новации является повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Форпост
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