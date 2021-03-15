Водный кризис
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Крым получит 2,2 млрд руб на поиск месторождений пресной воды
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Республика Крым и Севастополь получат дополнительные средства на решение проблемы с обеспечением жителей регионов водой.
Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«В прошлом году мы приступили к реализации комплексного плана, который включает, в том числе, строительство современной инженерной инфраструктуры, и мы направим по поручению президента Республике Крым еще почти 2 млрд 150 млн рублей на эти цели, а городу Севастополь – более 1 млрд 100 млн рублей», – цитирует Мишустина «Интерфакс».
По словам премьера, данные средства направят на поиск новых подземных месторождений питьевой воды и на модернизацию сетей водоснабжения.
Дополнительные средства выделят и на капремонт домов на Крымском полуострове. «На реализацию региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Республике Крым будет направлен 1 млрд рублей, и еще 400 млн рублей – городу Севастополь», – добавил Мишустин, уточнив, что средства пойдут на ремонт как минимум 130 домов.
Ранее сообщалось, что на решение проблем с водоснабжением в Крыму правительство России выделило 50 млрд рублей. Из них 8,2 млрд рублей направлены на строительство двух опреснительных установок – по одной в Крыму и Севастополе. 13 марта глава республики Сергей Аксенов сообщил, что за 3 млрд рублей опреснительная установка будет построена и в Ялте.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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