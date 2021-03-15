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Крым хотят застроить «льготными» отелями, землю для этого заберут у граждан Украины
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Правительство России запустило программу льготного кредитования строительства отелей в Крыму.
Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.
Нововведение позволит предпринимателям получить кредитование своих инвестиционных проектов в сфере гостиничного бизнеса на срок до 15 лет по ставке от 3% до 5% годовых.
Инвесторы смогут направить полученные деньги на строительство и реконструкцию зданий, в которых разместятся отели площадью не менее пяти тысяч квадратных метров или с количеством номеров более 120.
Вложить кредитные средства также можно будет на обустройство гостиниц с количеством номеров от 150 и больше, расположенных в офисных или торгово-развлекательных комплексах. При этом отель должен соответствовать категории «три звезды» или выше.
По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, в ближайшие пять лет на полуострове появится до 20 тысяч новых гостиничных номеров.
«Реализация данной программы позволит решить одну из стратегических задач по развитию туризма — увеличение емкости номерного фонда средств размещения путем создания в ближайшие два-три года минимум 4-5 тысяч дополнительных номеров, а в течение пяти лет — до 20 тысяч номеров в Крыму», — отметил министр.
Он добавил, что создание современного номерного фонда повысит конкурентоспособность крымских отелей и позволит снизить цены на отдых в Крыму рыночным механизмом.
По мнению председателя межрегиональной ассоциации малых отелей Натальи Стамбульниковой, параллельно со строительством новых отелей в Крыму должна создаваться необходимая инфраструктура.
«Главы муниципальных образований должны понимать специфику каждого района Крыма — создать план развития, с тем чтобы возведение новых гостиниц не переросло в хаотичную застройку и не навредило экологии», –—отметила собеседница ForPost.
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Отельер заметила, что увеличение численности гостиниц на полуострове действительно повысит конкуренцию, однако на снижение цен это не повлияет.
«Скорее всего, улучшиться сервис, но стоимость проживания в отелях Крыма не уменьшится. Крым всегда был дорогим регионом, и в этом плане наверняка ничего не изменится», — заключила наша собеседница.
Однако Крым «не резиновый», и свободной земли для застройки с каждым годом становится все меньше. Как сообщалось, жителям Крыма регулярно приходится спасать остатки нетронутой девелоперами природы полуострова. К примеру, не так давно золотые пески некогда диких пляжей Черноморского района Крыма облюбовали застройщики. В зависимости от аппетитов они все ближе и ближе подбираются к кромке моря.
Вместе с тем часть занятых ранее земель вскоре может освободиться. Напомним, 20 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ №201, согласно которому Крым был включен в перечень приграничных территорий, в границах которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков.
Юристы компании «Прецедент консалтинг» поделились предположением о том, что после 21 марта 2021 года прокуратура будет обращаться в суд с требованием о принудительной продаже земельных участков, расположенных в приграничной территории, которые принадлежат иностранным лицам.
В компании добавили, что запрет на владение земельными участками распространяется как на свободные, так и на застроенные участки, в том числе жилыми домами.
Так, что у иностранцев, имеющих землю в Крыму, остается меньше недели чтобы принять решение о судьбе этой недвижимости.
Юристы рассказали, что, по данным Госкомрегистра, на апрель 2020 года в Едином государственном реестре РФ было зарегистрировано более 11,5 тысячи земельных участков, принадлежащих иностранцам и расположенных в приграничных территориях. Речь прежде всего идет о гражданах Украины.
«В действительности количество лиц резидентов иных юрисдикций, владеющих землей на приграничных территориях в Крыму, значительно больше. Не все внесли сведения о своих правах, возникших согласно законодательству Украины, в российский реестр», — отметили юристы.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Крым хотят застроить «льготными» отелями, землю для этого заберут у граждан Украины
Правительство России запустило программу льготного кредитования строительства отелей в Крыму.
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