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Власть

Крым хочет сделать несколько развлекательных кластеров

08:32 понедельник, 15 марта 2021
Крым хочет сделать несколько развлекательных кластеров

фото © Новости Крыма

Власти Крыма готовят предложения по созданию развлекательных кластеров на полуострове.

Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Обсудили ряд вопросов с открытием развлекательных кластеров. Мы готовим ряд программ, в том числе руководству страны на стол положены конкретные предложения, по которым в том числе будут определены источники финансирования, кто будет отвечать за реализацию программ и так далее», – сообщил Аксенов.

Ранее инвестиционный совет Республики Крым поддержал проект строительства в Кацивели игорной зоны, включающий казино и гостиничный комплекс, с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей.

Строительство должно начаться в первом квартале текущего года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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