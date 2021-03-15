Власть
Крым хочет сделать несколько развлекательных кластеров
фото © Новости Крыма
Власти Крыма готовят предложения по созданию развлекательных кластеров на полуострове.
Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Обсудили ряд вопросов с открытием развлекательных кластеров. Мы готовим ряд программ, в том числе руководству страны на стол положены конкретные предложения, по которым в том числе будут определены источники финансирования, кто будет отвечать за реализацию программ и так далее», – сообщил Аксенов.
Ранее инвестиционный совет Республики Крым поддержал проект строительства в Кацивели игорной зоны, включающий казино и гостиничный комплекс, с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей.
Строительство должно начаться в первом квартале текущего года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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