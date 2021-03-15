«Коронавирус закончился»: Аксенов разрешил массовые мероприятия в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проводить в республике массовые мероприятия, приуроченные к седьмой годовщине «крымской весны».

Соответствующие поправки внесены в указ о повышенной готовности, который действует на территории республики из-за пандемии коронавируса, документ опубликован на официальном сайте правительства Крыма.

«Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение мероприятий, посвященных Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией (организованных) всероссийским мотоклубом «Ночные волки» 18 марта 2021 года в Симферополе на площади Ленина, а также мероприятий, организуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, праздничных мото-, автопробегов», – говорится в документе.

Также разрешено проведение смотра юнармейских отрядов и кадетских классов Республики Крым в рамках реализации общественного проекта «Юнармия. Мы – дети Крымской весны» 20 марта 2021 года с 10:00 до 16:00 на площадках ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского».

Изменение внесено в подпункт 6.1 пункта 6. Он запрещает на территории Республики Крым проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных во время действия режима повышенной готовности.

По информации мотоклуба, колонна из мотоциклов и автомобилей стартует 18 марта в 10.00 от площади Ленина в Симферополе. Построение колонны начнется в 9.00 на пересечении улиц Севастопольской и Сергеева-Ценского. Конечная точка маршрута – гора Гасфорта.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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